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الاحتلال يخطر بوقف بناء منشأتين ويجرف أراضٍ في قلقيلية

10 كانون ثاني / يناير 2022 03:47

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إخطارات بوقف البناء بمنشأتين زراعيتين، وجرفت مساحة من الأرض في عدة مواقع شرق محافظة قلقيلية.

وذكرت مصادر محلية أن سلطات الاحتلال سلمت المواطن فيصل مصطفى طه من قرية النبي إلياس، والمواطن عبد الملك فؤاد ريان من بلدة عزون شرق قلقيلية، إخطارين لوقف البناء في منشأتيهما الزراعيتين، بحجة البناء دون ترخيص.

وفي قري "جينصافوط"، شرق المحافظة، جرفت قوات الاحتلال دونماً ونصف في أرض المواطن مراد عارف بشير، في المنطقة المسماة "جبل الذيب".

و بينت المصادر أن التجريف حدث ضمن 50 دونماً هي المساحة الإجمالية للأرض، بغرض توسيع مستوطنة "عِمانوئيل" الممتدة على أراضي جينصافوط ودير استيا بمحافظة سلفيت.

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