مستوطنون يقتحمون حي "الشيخ جراح" والأهالي يتصدون

فلسطين المحتلة - الرأي

اقتحم عشرات المستوطنين يتقدمهم عضو الكنيست الإسرائيلي "إيتمار بن غفير"، ونائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس "آريه كينج"، مساء اليوم الاثنين، حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن عشرات المستوطنين يقودهم المتطرف "بن غفير" و"وكينج" اقتحما الحي، تحت حراسة شرطة الاحتلال، كما حاولوا اقتحام أرض عائلة سالم المهددة بالإخلاء من منزلها وأرضها في الحي، وتصدى لهم المواطنون ومنعوهم من الدخول.

وقال مالك الأرض المقدسي إبراهيم سالم: "لقد اقتحم المستوطنون حي الشيخ جراح وحاولوا اقتحام أرضنا لاستفزازنا، رغم انهم خسروا القضية وتم تجميد أمر الاخلاء من منزلنا ولم نسمح لهم بالدخول".

وكانت جمعيات استيطانية أخطرت عائلة سالم القاطنة في الحي الغربي من الشيخ جراح بالقدس بإخلاء منزلها، علما أن العائلة تقطن المنزل قبل قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وتقول العائلة: إن "القصة بدأت منذ سنوات طويلة وليس من اليوم.. في عام 1988 كان هناك قرار إخلاء، لكننا تمكنا من تجميده" حيث يقطن المنزل 3 عائلات مكونة من 10 أفراد.