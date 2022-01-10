وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بوقف بناء منشأتين ويجرف أراضٍ في قلقيلية وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية بلدية المغراقة تناقش الموازنة المقروءة للعام 2021م وكالة الرأي الفلسطينية رئيس سلطة المياه وجودة البيئة يزور وكيل وزارة المالية وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تتفقد عدة مشاريع كبرى في محافظة خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تعلن عن البدء في تسجيل الشقق الواقعة ضمن الاسكان التعاوني وكالة الرأي الفلسطينية الدعليس: بصمة الراحل صيام حاضرة في اعتقال قاتل "البطش" وكالة الرأي الفلسطينية "مراقب عام الداخلية" يُعالج 1600 قضية للمواطنين خلال عام 2021 وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تناقش تنفيذ عدة مشاريع مع الهيئة العمانية وكالة الرأي الفلسطينية مباحث المرور تضبط 11 دراجة نارية مسروقة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

قوة إسرائيلية خاصة تعتقل وتصيب طلبة من جامعة بيرزيت

10 كانون ثاني / يناير 2022 07:13

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

اعتقلت قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عدداً من طلبة جامعة بيرزيت شمالي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة وأصابت آخرين.

وقالت إدارة الجامعة "إن جنوداً إسرائيليين يتخفون بزيّ عربي، اقتحموا مدخل الجامعة الشمالي، وأطلقوا الرصاص الحي على الطلبة، فأصابوا واعتقلوا عدداً منهم".

وبينت الإدارة أن محامي الجامعة يعمل الآن على معرفة أوضاع الطلبة المختطفين، معبرة عن إدانتها لهذا الاعتداء السافر، ومطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل من أجل حماية المؤسسات التعليمية.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لجنود الاحتلال وهم يعتدون على عدد من الطلبة ويلقونهم أرضا، ويقيّدون أيديهم خلال عملية الاعتقال، ومقاطع أخرى لسيارة استخدمها الجنود للوصول إلى الجامعة.

واعتقلت قوات الاحتلال الخاصة خمسة طلبة هم: "إسماعيل البرغوثي، وقسّام نخلة، وعبد الحفيظ شرباتي، ووليد حرازنة، ومحمد الخطيب"، اثنين منهم أُصيبا بعد إطلاق نار كثيف.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟