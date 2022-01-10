قوة إسرائيلية خاصة تعتقل وتصيب طلبة من جامعة بيرزيت

رام الله - الرأي

اعتقلت قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عدداً من طلبة جامعة بيرزيت شمالي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة وأصابت آخرين.

وقالت إدارة الجامعة "إن جنوداً إسرائيليين يتخفون بزيّ عربي، اقتحموا مدخل الجامعة الشمالي، وأطلقوا الرصاص الحي على الطلبة، فأصابوا واعتقلوا عدداً منهم".

وبينت الإدارة أن محامي الجامعة يعمل الآن على معرفة أوضاع الطلبة المختطفين، معبرة عن إدانتها لهذا الاعتداء السافر، ومطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل من أجل حماية المؤسسات التعليمية.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لجنود الاحتلال وهم يعتدون على عدد من الطلبة ويلقونهم أرضا، ويقيّدون أيديهم خلال عملية الاعتقال، ومقاطع أخرى لسيارة استخدمها الجنود للوصول إلى الجامعة.

واعتقلت قوات الاحتلال الخاصة خمسة طلبة هم: "إسماعيل البرغوثي، وقسّام نخلة، وعبد الحفيظ شرباتي، ووليد حرازنة، ومحمد الخطيب"، اثنين منهم أُصيبا بعد إطلاق نار كثيف.