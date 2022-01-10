وكالة الرأي الفلسطينية صحيفة إسرائيلية: القبة الحديدية والصناعات الجوية مهددة بالانهيار وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون حي "الشيخ جراح" والأهالي يتصدون وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بوقف بناء منشأتين ويجرف أراضٍ في قلقيلية وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية بلدية المغراقة تناقش الموازنة المقروءة للعام 2021م وكالة الرأي الفلسطينية رئيس سلطة المياه وجودة البيئة يزور وكيل وزارة المالية وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تتفقد عدة مشاريع كبرى في محافظة خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تعلن عن البدء في تسجيل الشقق الواقعة ضمن الاسكان التعاوني وكالة الرأي الفلسطينية الدعليس: بصمة الراحل صيام حاضرة في اعتقال قاتل "البطش" وكالة الرأي الفلسطينية "مراقب عام الداخلية" يُعالج 1600 قضية للمواطنين خلال عام 2021
أخبار » الأخبار الفلسطينية

مواجهات واعتقالات إثر تجريف الاحتلال لأراضٍ في النقب

10 كانون ثاني / يناير 2022 08:45

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وعناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي حضروا لحماية آليات تجريف الأراضي في قرية الأطرش، مسلوبة الاعتراف في النقب، اليوم الاثنين.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية عددا ًمن الشبان، بينهم الصحافي ياسر العقبي، واعتدت عليه بالضرب، فيما أُعلِن لاحقاً عن إطلاق سراح كافة المعتقلين.

وأفرج الاحتلال أيضاً عن ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين العاشرة والحادية عشر، إضافة إلى خليل الأطرش وهو أحد أصحاب الأراضي التي تسعى السلطات الإسرائيلية إلى تجريفها وطردهم منها.

كما اعتدت قوات الاحتلال على الشاب خالد الأطرش.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟