مواجهات واعتقالات إثر تجريف الاحتلال لأراضٍ في النقب

فلسطين المحتلة - الرأي

اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وعناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي حضروا لحماية آليات تجريف الأراضي في قرية الأطرش، مسلوبة الاعتراف في النقب، اليوم الاثنين.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية عددا ًمن الشبان، بينهم الصحافي ياسر العقبي، واعتدت عليه بالضرب، فيما أُعلِن لاحقاً عن إطلاق سراح كافة المعتقلين.

وأفرج الاحتلال أيضاً عن ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين العاشرة والحادية عشر، إضافة إلى خليل الأطرش وهو أحد أصحاب الأراضي التي تسعى السلطات الإسرائيلية إلى تجريفها وطردهم منها.

كما اعتدت قوات الاحتلال على الشاب خالد الأطرش.