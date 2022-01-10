الاحتلال يجرف 50 دونماً لتوسيع مستوطنة جنوب نابلس

فلسطين المحتلة - الرأي

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، مساحات واسعة من أراضي بلدة بورين جنوب نابلس شمال الضفة الغربية بهدف توسيع إحدى المستوطنات.

وذكرت مصادر محلية أن جرافات المستوطنين جرفت نحو 50 دونماً من الأراضي القريبة من مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي المواطنين.

وأوضحت المصادر أن المستوطنين أقاموا مؤخراً عدداً من الوحدات الاستيطانية في الأراضي المُجَرفة، بما يهدد بالاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي البلدة التي تعود ملكيتها لأهالي قرى وبلدات بورين وحوارة وعصيرة القبلية.

وأكدت أن هذه المنطقة كانت معلنة كمناطق نفوذ مستوطنات منذ عشرات السنين ويمنع على المواطنين الوصول إليها وزراعتها واستصلاحها.

وبينت أن هذه المشاريع الاستيطانية تأتي في إطار تكامل الأدوار بين أذرع الاحتلال المختلفة على المستويات التشريعية والتنفيذية والقضائية وقوات الاحتلال وعصابات المستوطنين.