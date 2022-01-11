أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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11 كانون ثاني / يناير 2022 08:21
رام الله - الرأي
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كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية
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