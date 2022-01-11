الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة

بيت لحم - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 10 مواطنين من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال داهمت مدينة طولكرم، واعتقلت الشاب علاء شاهين، كما اعتقلت الأسير المحرر عبد الله البرغوثي من بلدة كوبر شمال رام الله، والأسير المحرر وسام وليد خشان من بلدة بير الباشا قرب جنين.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين: حسين الشوملي وعدي صالح صدوق من بيت ساحور شرق بيت لحم والشقيقين بشار ومحمد نعيم المصــري ومحمد إياد المــصري من مخيم الدهيشة جنوبا فجر اليوم.

وذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب معاذ يوسف الشيوخي من بلدة سلوان بالقدس، والشاب عبد الكريم قنديل من بلدة بيت سوريك شمالي غرب القدس.

وفي السياق ذاته اقتحم القوات منزل الأسير نمر علاونة في قرية جبع جنوب جنين، ومنزل القيادي في حركة حماس المحرر قبل شهر واحد رأفت ناصيف في طولكرم وقاموا بتفتيش المنازل وتخريب محتوياتها.