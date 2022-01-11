6 أطعمة يمكنك تناولها خلال فصل الشتاء

مرض السكرى يعد مرضًا مزمنًا ينتج عن حالة تستمر مدى الحياة، فيصبح جسم الشخص غير قادر على إنتاج أو استخدام الأنسولين بطريقة فعالة، ويلعب النظام الغذائي لمرضى السكرى دورًا حيويًا في إدارة المرض بكفاءة لفترة أطول، كما تجب مراقبة مستوياته في الدم باستمرار، ويجب أن يكون المريض على دراية بمؤشر نسبة السكر في الأطعمة التي يتناولها ويطلق عليها "GI".

وحول ذلك يرصد موقع "تايمز أوف أنديا" 6 أطعمة لمرضى السكرى يمكنهم تناولها خلال فصل الشتاء دون الخوف من ارتفاع نسبته بالدم، ويجب على مرضى السكري دائمًا الاحتفاظ بأطباقهم المليئة بالأطعمة غير المصنعة والطبيعية والمتبلة، ومن الأطعمة التالي:

أرز مسلوق

يعتبر الأرز المسلوق أحد الأطعمة المفضلة لمرضى السكرى، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين وانخفاض مؤشر السكر فيه، لذلك يوصى به بشدة لمرضى السكري.

الزيوت الصحية

يجب إضافة الزيوت الصحية إلى النظام الغذائي لمرضى السكرى، والتي تكون سائلة في درجة حرارة الغرفة، كما يجب تضمين المكسرات التي تعتبر أيضًا مصدرًا للزيوت في النظام الغذائي اليومي.

منتجات الألبان قليلة الدسم

يمكن تناول منتجات الألبان قليلة الدسم مثل الجبن والزبادي، خاصة إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز، فانتقل إلى تناول المنتجات الخالية من اللاكتوز.

الفاكهة

لا توجد قائمة طعام كاملة بدون فواكه، هذه المصادر الغنية جدًا بمضادات الأكسدة لا تتحكم فقط في نسبة السكر في الدم ولكنها توفر أيضًا مصدرًا جيدًا للطاقة.

الحمص

يعتبر الحمص مصدرًا كبيرًا للغذاء لمن يعانون من مرض السكري، يمكنك إما أن تأكلها بسيطة أو تجعلها حارة قليلاً.

الشعير

طعام مفيد وصحى آخر لمرضى السكري، حيث يحتوي الشعير على نسبة منخفضة من مؤشر السكر (GI) وبيتا جلوكان مما يحسن التحكم في نسبة السكر في الدم.