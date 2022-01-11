4 عادات غذائية تساعد فى إنقاص دهون البطن مع تقدمك بالعمر

يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة والسكريات المكررة والمواد الحافظة والكربوهيدرات البسيطة الموجودة في الأطعمة المصنعة إلى زيادة خطر الإصابة بدهون البطن التي تتراكم داخل الجسم حول البطن وتزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب واضطرابات التمثيل الغذائي والسمنة، في هذا التقرير نتعرف على 4 عادات غذائية تساعد في إنقاص دهون البطن مع تقدمك في العمر، بحسب موقع "times now news".

4 عادات غذائية تساعد في إنقاص دهون البطن مع تقدمك في العمر



-التحول إلى الحبوب الكاملة



يجب تفضيل الحبوب الكاملة على الحبوب المكررة في أي يوم - سواء كان القمح أو الشعير أو الكينوا أو الفشار أو أي نوع آخر، حيث أن الحبوب الكاملة غنية بالألياف والعناصر الغذائية الأساسية التي تساعد في الحفاظ على الجهاز الهضمي نظيفًا عن طريق منع الإمساك.

من ناحية أخرى ، يتم تجريد الكربوهيدرات المكررة من قيمتها الغذائية والتي يمكن أن تؤدي فقط إلى تراكم السعرات الحرارية.

-جرب تناول كل السعرات الحرارية قبل ساعات المساء



أحد الأسباب الرئيسية لتراكم دهون البطن هو استهلاك الكثير من السعرات الحرارية خلال ساعات المساء، حيث أنه خلال الساعات الأولى من اليوم ، يكون جسمك أكثر قدرة على هضم الطعام - وخلال الساعات الأولى يكون الأنسولين أكثر فعالية. والأنسولين هو هرمون يساعد على تكسير الطعام إلى جلوكوز وتمتصه الخلايا كطاقة مع استمرار اليوم ، تنخفض فعالية الأنسولين لذلك ، عندما يأكل الشخص الكثير من الأطعمة المصنعة في المساء، يمكن أن يعوق ذلك عملية الهضم ويؤدي إلى تراكم دهون البطن.

-تجنب الكثير من السكر



يعد الحد من تناول السكر من أفضل الطرق لفقدان الوزن والتغلب على دهون البطن وعندما يتعلق الأمر بالحد من تناول السكر، فإن تجنب المشروبات الغازية السكرية هو الخطوة الأولى حيث تم تصنيفها مرارًا وتكرارًا على أنها السبب الرئيسي في زيادة الوزن والسمنة وكشفت دراسة نشرت في مجلة Nutrients أن الإفراط في تناول هذه المشروبات يمكن أن يؤدي إلى تراكم الدهون في البطن لدى البالغين.

-تتبع استهلاك السعرات الحرارية



على الرغم من أن الخبراء لم يوصوا بحساب السعرات الحرارية لفقدان الوزن أو تقليل دهون البطن، فإن القيام بذلك لمدة أسبوع يمكن أن يساعد في وضع المعايير على المدى الطويل.

سيساعد هذا الشخص في الحصول على فكرة عما يحتاجه الجسم حقًا وبالتالي البدء في اتباع نظام غذائي متوازن.