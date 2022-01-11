"التعليم" تنشر تعليمات بدء الفصل الدراسي الثاني

غزة - الرأي

نشرت وزارة التربية والتعليم في غزة، تعليمات خاصة حول بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021-2022 الذي ينطلق غدًا الأربعاء في جميع المدارس.

وقال مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي بالوزارة محمود مطر خلال حديثه لإذاعة صوت التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، إنه لم تجر أي تعديلات جوهرية على أسس التقويم التربوي التي أصدرتها مطلع العام الدراسي؛ والتعديل شكلي على مسمى “اختبار نهاية الفترة الدراسية الثالثة” إلى “اختبار نصف الفصل الدراسي”، على أن يعقد في إطار حصة دراسية خلال الدوام المدرسي.

وأضاف مطر، أنه لا يوجد تعطيل للدراسة خلال فترة الامتحانات النصفية وتلتزم المدارس بجدول الحصص والدوام الطبيعي، مشيرًا إلى أن الإجازة القصيرة في منتصف الفصل الدراسي في موعدها ولم يجر أي تعديل على الأوزان النسبية للتقييمات، مبينًا أن امتحان نهاية الفصل سيشمل جميع المحتوى التعليمي كما الفصل الدراسي الأول.

وأشار إلى أنه سيتم في نهاية العام الدراسي الحالي إجراء تقييم للتعليمات والإجراءات، وأي تعديلات ستتم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.