استئصال ورم رحمي من فتاة يزن 12كجم بمستشفى شهداء الأقصى

الوسطى- الرأي

أجرى قسم الولادة في مستشفى شهداء الأقصى عملية وصفت بالنوعية لفتاة في الأربعينيات من العمر بعد معاناتها من نزف متواصل وآلام أسفل البطن لفترة طويلة، حيث حضرت المريضة إلى عيادة النساء والولادة وبعد الفحوصات والإجراءات تم اكتشاف وجود ورم أسفل البطن.

وقال المستشفى، إن العملية نفذت بجهود الطواقم العاملة في أقسام الولادة بما فيها الكوادر الطبية والتمريض وفنيي العمليات والتخدير، مبينة أنه تم متابعة الحالة بعد خروجها من قسم العمليات والاطمئنان عليها".

وقدم مدير المستشفى د. كمال خطاب شكره للطواقم العاملة في أقسام الولادة الذين لا يزالون يقدمون أروع الأمثلة في الخدمة الطبية لأهلنا في المحافظة الوسطى.