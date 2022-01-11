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إصابة 8 أسرى في "ريمون" بفيروس كورونا

11 كانون ثاني / يناير 2022 09:55

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي:

أعلن نادي الأسير، اليوم الثلاثاء، تسجيل 8 إصابات بفايروس كورونا بين الأسرى في قسم 6 بسجن "ريمون".

وقال النادي في تصريح صحفي، إن الإصابات الثمانية تشمل الإصابة التي تم الإعلان عنه صباحا.

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