إصابة 8 أسرى في "ريمون" بفيروس كورونا

رام الله - الرأي:

أعلن نادي الأسير، اليوم الثلاثاء، تسجيل 8 إصابات بفايروس كورونا بين الأسرى في قسم 6 بسجن "ريمون".

وقال النادي في تصريح صحفي، إن الإصابات الثمانية تشمل الإصابة التي تم الإعلان عنه صباحا.