إضراب شامل وتظاهرة بالنقب احتجاجًا على تجريف الاحتلال

النقب المحتل - الرأي

عمّ الإضراب الشامل صباح اليوم الثلاثاء، قرى نقع بئر السبع ومدارس الأطرش وخربة الوطن بالنقب المحتل، وتظاهر المئات من أهالي القرى احتجاجا على عمليات التجريف الإسرائيلية.

وهدمت قوات معززة من شرطة الاحتلال، صباح اليوم، خيمة الاعتصام التي أقيمت على أراضي قرية الأطرش في النقب المحتل، وصادرت الكراسي، ومنعت المواطنين من دخول أراضيهم المستهدفة بالتحريش، في وقت شرعت جرافات الاحتلال بأعمال التجريف، لليوم الثاني.

فيما أقيمت خيمة اعتصام فوق الأراضي المستهدفة بالتجريف، وبدأت الحشود عند الساعة السابعة صباحا بالتواجد في الخيمة، وذلك في سياق البرنامج النضالي الذي أقرته لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب.

وأفاد مواطنون أنه بعد هدم خيمة الاعتصام، حاصرت قوات معززة من الشرطة قرية الأطرش وقرية الرويس، ومنعت السكان من التوافد إلى المنطقة.

ووفرت قوات الشرطة الحماية لجرافات الاحتلال وما تسمى الـ"كيرن كييمت ليسرائيل" (الصندوق الدائم لإسرائيل - "كاكال") التي شرعت بأعمال تجريف الأراضي تمهيدا لتحريشها، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

ومع حصار الأطرش واستئناف أعمال التجريف في أراضيها، تظاهر المئات من أهالي النقب على مدخل القرية، وأغلق العشرات شارع رقم 31 المؤدي إلى منطقة البحر الميت أمام حركة السير بالاتجاهين، وشهدت المنطقة ازدحامات مرورية خانقة.

وجاء هدم الخيمة لمنع السكان من الاعتصام والتواجد فوق أراضيهم والتصدي لعمليات التجريف، في وقت أعلنت الجنة التوجيه عن سلسلة من الخطوات النضالية التي تشمل الإضراب في بعض القرى ومظاهرة احتجاجية، يوم الخميس المقبل.

المصدر: موقع عرب 48