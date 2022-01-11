وكالة الرأي الفلسطينية نقيب العمال: إنشاء المدن المصرية سيعيد قطاع الإنشاءات للعمل وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تُنظم لقاءً لعرض ومناقشة الموازنة المقروءة لعام 2021 وكالة الرأي الفلسطينية العمل التعاوني تشارك في معرض مرايا 17 لرياديات الأعمال وكالة الرأي الفلسطينية مبـــاحث التموين تضبط مشروبات غازية مخالفة للمواصفات وكالة الرأي الفلسطينية العمل التعاوني تناقش ملفات خاصة بالجمعيات التعاونية بجباليا وكالة الرأي الفلسطينية كلية فلسطين التقنية تنظم حلقة نقاش لملفات التدريب الميداني وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" تشارك في لجنة إعداد لائحة لفحص صهاريج البترول والغاز وكالة الرأي الفلسطينية مديرية عمل رفح تنجز مخالصة عمالية بقيمة 800 شيكل وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف "حقوق الغير" غدًا الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية "الشرطة " تستقبل وفدًا طلابيًا من المرحلتين الإعدادية والثانوية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

توقع تشغيل 18 ألف عامل

نقيب العمال: إنشاء المدن المصرية سيعيد قطاع الإنشاءات للعمل

11 كانون ثاني / يناير 2022 11:55

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة إن إنشاء المدن المصرية في قطاع غزة، سيعمل على إعادة الحياة لمصانع وشركات المقاولات في القطاع، بعدما أوشكت على إغلاق أبوابها جراء منع إدخال المواد اللازمة للإعمار، وستشغل قرابة 18 ألف عامل.

وتوقع العمصي في تصريح له، تشغيل المدن المصرية التي قد يستغرق بناؤها عاما كاملاً في حال لم تتوقف عن العمل- آلاف العمال وهو ما قد يساهم في إعادة عجلة الدوران لقطاع الإنشاءات المشلول منذ عدة سنوات، بحيث يساهم بناء كل مدينة مصرية تشغيل من خمسة إلى ستة آلاف عامل بإجمالي 18 ألف عامل في المدن المصرية السكنية الثلاث.

واعتبر اعتماد جميع مصانع غزة الإنشائية، لصناعة المواد اللازمة للإعمار، وبناء المدن المصرية، خطوة مهمة في طريق البدء بالخطوات العملية لإعادة الإعمار ومد المصانع بشريان الحياة، مشيرا إلى أنه تم البدء بإنشاء العمارة الأولى في مدينة العاشر من رمضان غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة، مع الشروع بأعمال تسوية للأراضي التي ستُبنى عليها المدينة الثانية في مدينة الزهرة وسط قطاع غزة.

ورجح العمصي أن ترسى العطاءات على شركات المقاولات هذا الأسبوع، مثنيًا على الدور المصري في تحريك عجلة الإعمار والبدء بالإعمار.

ولفت إلى أن العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة أدى إلى تدمير 50 مصنعا وتضرر نحو 20 ألف عامل بصورة مباشرة وغير مباشرة، وتسريح 5 آلاف عامل.

وأكد نقيب العمال أن إعمار المصانع وتعويضهم سيسهم في عودة العمال الذين سرحوا عن أعمالهم، ويعيد عجلة الحياة إلى 2000 مصنع في قطاع غزة المئات منها تعمل بقدرات انتاجية أقل بسبب عدم ادخال المواد الخام.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟