الاحتلال يعتقل شابًا بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن ببيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، شابا بحجة الاشتباه بمحاولته تنفيذ عملية طعن قرب تجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني جنوب محافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اقتادت الشاب لجهة مجهولة للتحقيق معه.
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11 كانون ثاني / يناير 2022 12:03
بيت لحم - الرأي
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، شابا بحجة الاشتباه بمحاولته تنفيذ عملية طعن قرب تجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني جنوب محافظة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال اقتادت الشاب لجهة مجهولة للتحقيق معه.
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