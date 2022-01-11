وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابًا بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن ببيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية نقيب العمال: إنشاء المدن المصرية سيعيد قطاع الإنشاءات للعمل وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تُنظم لقاءً لعرض ومناقشة الموازنة المقروءة لعام 2021 وكالة الرأي الفلسطينية العمل التعاوني تشارك في معرض مرايا 17 لرياديات الأعمال وكالة الرأي الفلسطينية مبـــاحث التموين تضبط مشروبات غازية مخالفة للمواصفات وكالة الرأي الفلسطينية العمل التعاوني تناقش ملفات خاصة بالجمعيات التعاونية بجباليا وكالة الرأي الفلسطينية كلية فلسطين التقنية تنظم حلقة نقاش لملفات التدريب الميداني وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" تشارك في لجنة إعداد لائحة لفحص صهاريج البترول والغاز وكالة الرأي الفلسطينية مديرية عمل رفح تنجز مخالصة عمالية بقيمة 800 شيكل وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف "حقوق الغير" غدًا الأربعاء
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

وفاة واحدة و95 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

11 كانون ثاني / يناير 2022 12:20

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالة وفاة و95 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1323 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 90 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 191125 إصابة بينها 1241 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 188158 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1726.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 45 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 42.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذي تلقوا اللقاح 552288.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟