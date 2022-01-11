حماس تحذّر الاحتلال من استمرار الإهمال الطبّي بحق الأسير أبو حميد

غزة - الرأي

حذّرت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، الاحتلال الإسرائيلي من مغبّة استمرار سياسة الإهمال الطبّي المُمنهج ضد الأسير ناصر أبو حميد.

وقال الناطق باسم الحركة حاز قاسم في تصريح صحفي تلقت "الرأي" نسخة منه، إنَّ مواصلة الاحتلال الإهمال الطبّي الذي يمارسه ضدّ الأسير البطل ناصر أبو حميد، جريمة تعكس سادية ما يسمَّى "مصلحة السجون الصهيونية" في التعامل مع الأسرى في سجونه.

وأكد قاسم، أنَّ شعبنا وكل قواه الحيّة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام هذه الجرائم؛ التي تتطلب تحرّكاً عاجلاً لتصعيد الفعاليات التضامنية مع الأسرى، على كلّ المستويات السياسية والإعلامية والإنسانية.

وعبر عن دعم حركته الكامل ومساندتها المطلقة للأسير ناصر أبو حميد، وعائلته المجاهدة الصابرة، وكل الأسرى الذي يخوضون معارك الأمعاء الخاوية، ويواصلون تحدّيهم للسجّان الصهيوني.

ودعا قاسم، كلّ المؤسسات الحقوقية والهيئات الإنسانية الدولية إلى وقفة حقيقية وجادة، تنسجم مع طبيعة ما تعلنه من مبادئ وقوانين إنسانية تجرّم الانتهاكات ضد الأسرى، من أجل فضح جرائم الاحتلال المتصاعدة، والضغط عليه لوقف سياسة الإهمال الطبّي المُمنهج، وكل الانتهاكات والجرائم داخل سجونه، والعمل على الإفراج الفوري عن الأسير ناصر أبو حميد، وكلّ الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني.