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6 وفيات و431 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

11 كانون ثاني / يناير 2022 03:31

إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم
إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة اليوم الثلاثاء، عن وفاة 6 مصابين وتسجيل 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين وصل وكالة "صفا" أنه تم إجراء 5910 فحوصات مخبرية.

ولفتت إلى تعافي 198 مصابًا من الفيروس، وأن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 21، بيت لحم 34، رام الله والبيرة 114، نابلس 59، الخليل 47، جنين 25، طولكرم 13، سلفيت 5، طوباس 11، قلقيلية 1، أريحا والأغوار 6، قطاع غزة 95".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 7، بيت لحم 22، رام الله والبيرة 22، نابلس 9، الخليل 21، جنين 9، طولكرم 3، سلفيت 7، طوباس 7، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 90".

وبينت أنه تم تسجيل حالة وفاة في قطاع غزة، حالة في أريحا والأغوار، حالة في رام الله والبيرة، حالة في طوباس وحالتان في طولكرم.

وبينت وجود 56 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 98 مريضاً، بينهم 17 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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