اعتقالات وأعمال تجريف من قبل الاحتلال في النقب

فلسطين المحتلة - الرأي

هدمت قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، خيمة الاعتصام التي أقيمت على أراضي قرية الأطرش في النقب، وصادرت الكراسي، ومنعت المواطنين من دخول أراضيهم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الأطرش وأطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الصوت ونفذت حملة اعتقالات جديدة، طالت أطفالا ونساء.

وبينت أن عدد المعتقلين بلغ نحو عشرين معتقلا، منذ الصباح، في مواجهات قرية سعوة - الأطرش في النقب.

ومن بين المعتقلين "هيثم يوسف الأطرش ورانية الأطرش وسجود الأطرش وزايد محمد الأطرش ووسام سالم أبو كف وخليل سليمان الرفايعة".

إضافة إلى "محمد صالح البحيري وعمران يوسف الأطرش وجهاد يوسف الأطرش وجهاد الأزرق الأطرش وعماد يوسف الأطرش وسليمان جمعة الرفايعة وسجى الأطرش وأمين حماد الأطرش ويونس الحريزات".

ومددت قوات الاحتلال توقيف المعتقلين، وبينهم عدد من القاصرين ليوم غد على أن تعرضهم على المحكمة.