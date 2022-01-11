"أونروا" تتجهز لإعادة إعمار المنازل المهدمة كلياً بغزة

غزة – الرأي:

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" اليوم الثلاثاء، أنها بدأت بالتحضير لخطط إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في العدوان الأخير على قطاع غزة في شهر مايو 2021.

وقالت "أونروا" في بيان مقتضب أن فرق برنامج تطوير المخيمات والبنى التحتية التابعة لها بدأت بالتواصل مع العائلات اللاجئة المتضررة لتحضير كافة المستندات اللازمة للبدء في توقيع عقود إعادة إعمار منازلهم.

وأضافت "كان برنامج تطوير المخيمات والبنى التحتية بالأونروا قد بدأ بالتحضير لعملية التنسيق مع أصحاب العلاقة والجهات المعنية بعملية إعادة الإعمار لمناقشة قضايا متعلقة بالآلية الجديدة".

وأوضحت أن هذا جاء للتغلب على جميع العقبات مع ضمان إبلاغ أصحاب العلاقة والشركاء بآخر التطورات المتعلّقة بمشاريع إعادة الإعمار، حتى يتسنى لهم القيام بدورهم لإطلاق وإنجاح عملية إعادة الإعمار بشكل سريع وبكل مهنية، بهدف إعادة إسكان العائلات اللاجئة المتضررة.

وتابعت "كخطوة أولية، قامت فرق برنامج تطوير المخيمات والبنى التحتية بعقد لقاء مع أصحاب العلاقة والشركاء وممثلين من وزارة الأشغال العامة والإسكان، وبلدية غزة، وهيئة المكاتب الهندسية، بحضور عدد من موظفي الأونروا".

وأكّدت أن جميع الحضور شددوا على أهمية البدء بعملية الإعمار خصوصاً في هذا الوقت الحرج، وبذل قصارى جهودهم لدعم الأونروا في هذه المهمة ضمن إطار زمني يتم التوافق عليه.