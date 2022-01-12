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ريجيم الماء والنعناع.. هيخسسك ويحارب الاكتئاب ويحرق الدهون

12 كانون ثاني / يناير 2022 08:41

ريجيم الماء والنعناع.. هيخسسك ويحارب الاكتئاب ويحرق الدهون
ريجيم الماء والنعناع.. هيخسسك ويحارب الاكتئاب ويحرق الدهون

ريجيم الماء يعتبر أحد الطرق فعالية لإنقاص الوزن والتخلص من الكيلو جرامات الزائدة، حيث يوحى الاسم بأنه يعتمد على شرب الماء بكميات كبيرة ويعتمد فى الأساس على الماء مع بعض الإضافات إليه التى يمكن أن تعزز عملية حرق السعرات الحرارية لفقدان الوزن، وهناك عدة أمثلة على تلك الإضافات مثل ريجيم الماء مع التمر وريجيم الماء مع الليمون وكذلك مع الخيار، ويرصد تقرير موقع "Healthline" فوائد تناول الماء مع النعناع للتخلص من الوزن الزائد.
 
فى الأساس، يساعد تناول الكثير من الماء ليس فقط فى إنقاص الوزن، وإنما فى تسهيل حركة الأمعاء، وطرد السموم من الجسم، كما أنه يمنحنا شعورًا بالشبع لفترات طويلة بما يخدم خطة إنقاص الوزن لدينا.
 
أما بالنسبة للنعناع، يساعد أيضًا فى إنقاص الوزن عن طريق إفراز الغدد اللعابية التى تحفز الإنزيمات على الهضم، كما أن يساهم فى زيادة معدل حرق الدهون بالجسم، ويساعد فى كبح الشهية والتقليل من الرغبة فى تناول الأطعمة خاصة غير الصحية، ويساعد فى التخلص من الترهلات التى تصيب مناطق مختلفة من الجسم.
 

فيما يلى.. فوائد تناول الماء مع النعناع لإنقاص الوزن:

- تحسين الهضم، يساعد النعناع في تحفيز إنزيمات المعدة وإفراز العصارة الصفراء في الجسم، وبالتالي تحفيز عملية الهضم.
 
- يساعد أيضًا في التخلص من آلام المعدة، والتلبك المعوي، والغازات.
 
- خسارة الوزن، يكبح الشهية ومن ثم التقليل من كمية السعرات الحرارية التي يتناولها الإنسان خلال اليوم.
 
- محاربة الاكتئاب، حيث يساعد تناول الماء مع النعناع في تهدئة الجسم والشعور بالاسترخاء.
 
- الحفاظ على صحة الفم، حيث يحتوي النعناع على مواد مضادة للبكتيريا والتي تساعد على منحنا النفس المنعش.

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