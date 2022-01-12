5 أسرى يدخلون اليوم أعواماً جديدة من الأسر

غزة - الرأي:

قال مكتب إعلام الأسرى، إن خمسة أسرى معتقلين في سجون الاحتلال، يدخلون اليوم أعواماً جديدة من الأسر.

وذكر أن الأسير عبد الله ناجي الوحش برغيش (39 عامًا)، من سكان محافظة جنين، يدخل عامه 21 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 12/01/2002م ، وهو محكوم بالسجن 23 عاماً.

والأسير جميل جمال جميل عامر (52 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، يدخل عامه 22 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 12/01/2001م، وهو محكوم بالسجن 28 عاماً.

والأسير جواد خليل محمد أبو قرع (47 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، يدخل عامه 21 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 12/01/2002م، وهو محكوم بالسجن 24 عاماً.

والأسير هيثم خالد حسين لويس (40 عامًا)، من سكان محافظة طولكرم، يدخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 12/01/2004م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

والأسير معتصم طالب داود رداد (40 عامًا)، من سكان محافظة طولكرم، يدخل عامه السابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 12/01/2006م، وهو محكوم بالسجن 20 عاماً.