وكالة الرأي الفلسطينية إصابة صحفي خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيتونيا وكالة الرأي الفلسطينية فندق 5 نجوم لـ"الإبل" في السعودية! وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تُطوع التكنولوجيا للكشف عن الجريمة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية العثور على كنز من الحقبة الرومانية في اسبانيا بفضل غرير جائع وكالة الرأي الفلسطينية إصابة 3 شبان برصاص الاحتلال في جنين والخليل وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يغلق مدخل مردا شمال سلفيت لليوم الثالث على التوالي وكالة الرأي الفلسطينية خيوط جراحية ذكية تراقب التئام الجروح وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 5 إصابات في 10 حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية الجراحون الأمريكيون يزرعون بنجاح قلب خنزير لمريض بشري وكالة الرأي الفلسطينية أبو مرزوق: حماس تلقت دعوة روسية لحوار المصالحة الفلسطينية
أخبار » عجائب وطرائف

خيوط جراحية ذكية تراقب التئام الجروح

12 كانون ثاني / يناير 2022 09:00

خيوط جراحية ذكية تراقب التئام الجروح
خيوط جراحية ذكية تراقب التئام الجروح

 تمثل عملية متابعة التئام الجروح بعد إجراء الجراحات خطوة مهمة لمنع العدوى وتفزر الجروح وغيرها من المضاعفات الطبية. ولكن هذه المتابعة تنطوي على صعوبة لاسيما بالنسبة للجراحات التي تتم في أجزاء عميقة من الجسم، كما أن التأخر في متابعة التئام الجروح الداخلية قد يؤدي لحدوث مضاعفات خطيرة يمكن أن تودي بحياة المريض.


ويلجأ الأطباء في بعض الأحيان إلى تثبيت وحدات استشعار داخلية في مكان الجراحة، ولكن هذه الأجهزة ضئيلة الحجم لا تتفاعل جيدا مع الأنسجة الضعيفة والحساسة بعد الجراحة.


وللتغلب على هذه المشكلة، ابتكر فريق من الباحثين بجامعة سنغافورة الوطنية برئاسة الباحث جون هو من قسم الهندسة الكهربائية والحاسبات بالجامعة بالتعاون مع معهد جامعة سنغافورة للابتكارات والتقنيات الصحية نوعية من الخيوط الجراحية الذكية التي تعمل بدون بطارية ويمكن أن ترصد البيانات المطلوبة عن تطور الجرح بعد العملية وتبعث بهذه المعلومات بشكل لاسلكي من داخل أعماق الجسم إلى أجهزة إلكترونية خارجية.


ويؤكد الباحثون إن هذه الخيوط الجراحية الذكية تحتوي على مجسات إلكترونية صغيرة تتابع سلامة الجرح وتتأكد من عدم حدوث أي تسريب أو تلوث ميكروبي، في الوقت الذي تبعث فيه بتقارير عن وتيرة التئام الجرح داخل المريض.


وأفاد الموقع الإلكتروني “ميديكال إكسبرس” المتخصص في العلوم الطبية بأن الخيوط الذكية مصنوعة من الحرير ومغلفة بمادة بوليمارية موصلة للكهرباء ويمكنها أن تتجاوب مع الإشارات اللاسلكية، كما أنها متصلة بوحدة استشعار تعمل بدون بطارية وقارئ إلكتروني لاسلكي لتلقي الإشارات من الخيوط داخل الجسم.


ويؤكد الباحثون أن الخيوط الجديدة يمكنها أن تبعث بإشارات من عمق خمسين ملليمتر داخل الجسم، وهو ما يجعلها فعالة في متابعة التئام الجروح العميقة، ومن الممكن زيادة مدى التوصيل من خلال زيادة خواص التوصيل بالخيوط أو درجة حساسية القارئ الإلكتروني.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟