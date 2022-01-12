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إصابة 3 شبان برصاص الاحتلال في جنين والخليل

12 كانون ثاني / يناير 2022 09:05

جنين – الرأي:

أصيب ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي جنين والخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن شاب من بلدة برقين أصيب برصاصة في الساق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية بئر الباشا، ونقل إلى احدى المستشفيات لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، في منطقة جسر حلحول، شمال الخليل.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال المتمركزة في البرج العسكري المقام على جسر حلحول أطلقت الرصاص الحي صوب مجموعة من الشبان على جسر حلحول شمال الخليل، ما أدى الى إصابة شاب في قدمه، وشاب آخر نقل إلى إحدى مستشفيات المدينة للعلاج.

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