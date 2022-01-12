الشرطة تُطوع التكنولوجيا للكشف عن الجريمة بغزة

غزة-الرأي- فؤاد السلطان :

لم تعد وسائل ملاحقة المجرمين والكشف على مسرح الجريمة كما كانت في الماضي، إذ أوجدت التكنولوجيا العديد من التقنيات التي تساعد رجال الأمن والشرطة في القيام بمهماتهم بشكل أسرع وأكثر بساطة وتزامناً مع استخدام التقنيات التكنولوجية بأدق تفاصيل حياتنا.

وفي هذا السياق قال العميد نافع الطناني مدير إدارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات في الشرطة: " إن الطواقم الفنية والتقنية التابعة للإدارة استطاعت بإمكانياتها البسيطة تطوير تطبيق هاتفي تحت مسمى "علم "والذي يشمل قاعدة بيانات متكاملة للمواطنين وممتلكاتهم وذلك ليتم من خلاله البحث والتحري عن المعلومات والوصول للمطلوبين بشكل سريع ودقيق ومساعدة المحققين وذوي الاختصاص في مسرح الجريمة وسهولة ضبط المطلوبين.

وأوضح الطناني أن التطبيق متاح للجهات المختصة وأن كافة المعلومات التي يحتويها التطبيق سيتم استخدامها سرية تامة ولن يطلع عليها إلا أصحاب الاختصاص.

وذكر الطناني أن التطبيق تم توزيعه على الطواقم المختصة في كافة الإدارات والمحافظات حيث يحتوي على سجل شامل لكل مواطن في قطاع غزة خصوصاً الصيادين وأصحاب المركبات.

وأكد الطناني من خلال البرنامج سيتم الاستفسار والبحث عن بيانات الأشخاص ومركباتهم وقرارات المنع من السفر أو سجل جنائي و غيرها من المعلومات الشخصية التي تخدم في التحريات والتحقيقات.

وبين أن إدارته تسعى لتطوير وسائل الاتصالات والبرامج والتطبيقات التي تخدم عمل الشرطة في كافة المجالات وذلك تمشيا مع التطور التكنلوجي المستمر في العالم والتي تسهل العمل سواء الإداري أو الأمني من خلال التعرف على المشبوهين.