وكالة الرأي الفلسطينية إصابة صحفي خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيتونيا وكالة الرأي الفلسطينية فندق 5 نجوم لـ"الإبل" في السعودية! وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تُطوع التكنولوجيا للكشف عن الجريمة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية العثور على كنز من الحقبة الرومانية في اسبانيا بفضل غرير جائع وكالة الرأي الفلسطينية إصابة 3 شبان برصاص الاحتلال في جنين والخليل وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يغلق مدخل مردا شمال سلفيت لليوم الثالث على التوالي وكالة الرأي الفلسطينية خيوط جراحية ذكية تراقب التئام الجروح وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 5 إصابات في 10 حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية الجراحون الأمريكيون يزرعون بنجاح قلب خنزير لمريض بشري وكالة الرأي الفلسطينية أبو مرزوق: حماس تلقت دعوة روسية لحوار المصالحة الفلسطينية
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة: 3 وفيات و96 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

12 كانون ثاني / يناير 2022 09:44

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل ثلاث حالات وفاة و96 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 86 حالة، بعد إجراء 1293 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة أن اجمالي عدد المصابين بالفيروس 191221 إصابة، والحالات النشطة 1248 حالة، المتعافين 188244 حالة.

فيما وصل عدد الوفيات إلى 1729 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 47 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 38 حالة.

وأشارت إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 553155 شخصاً.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟