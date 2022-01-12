الصحة: 3 وفيات و96 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة

غزة - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل ثلاث حالات وفاة و96 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 86 حالة، بعد إجراء 1293 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة أن اجمالي عدد المصابين بالفيروس 191221 إصابة، والحالات النشطة 1248 حالة، المتعافين 188244 حالة.

فيما وصل عدد الوفيات إلى 1729 وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 47 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 38 حالة.

وأشارت إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 553155 شخصاً.