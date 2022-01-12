وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2162) الأربعاء 12/1/2022 وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ12 وكالة الرأي الفلسطينية بطولة الامارات: شباب الأهلي يستعيد لغة الفوز وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إنكلترا: ساوثمبتون يواصل نتائجه الايجابية وكالة الرأي الفلسطينية "الفراعنة" يتجرعون مرارة الخسارة الأولى وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 3 وفيات و96 إصابة جديدة بـ"كورونا" في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تبحث تطوير قدرات مقدمي خدمات الصحة الإنجابية وكالة الرأي الفلسطينية "الشرطة البحرية" استعداد وجهوزية لفصل الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية إصابة صحفي خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيتونيا وكالة الرأي الفلسطينية فندق 5 نجوم لـ"الإبل" في السعودية!
أخبار » أخبار الأسرى

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ12

12 كانون ثاني / يناير 2022 10:33

غزة - الرأي:

يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، لليوم الـ12 على التوالي، مقاطعة محاكم الاحتلال الإسرائيلي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية".

وكان الأسرى الإداريون اتخذوا في الأول من الشهر الجاري، موقفا جماعياً يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية وغير المسبوقة لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وأكدوا في بيان مطلع العام: "لن نكون جزءًا من هذه المسرحية التمثيلية، المستفيد الوحيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية وخصوصاً جهاز المخابرات "الشاباك" المُقرّر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال".

وإزاء ذلك، أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أنّ هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار

ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف قلاع الأسر إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلّي بالصبر والنفس الطويل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

ووفقاً لنادي الأسير، تُشكل مقاطعة محاكم الاحتلال المقدِّمة والمرتكز لملاحقة الاحتلال في المحافل الدولية، لما تشكله هذه السياسة من جرائم بحق أبناء شعبنا.

 

 

 

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟