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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

12 كانون ثاني / يناير 2022 11:57

القدس المحتلة - الرأي:

اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة من قوات وشرطة الاحتلال الخاصة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، تحت حماية شرطة الاحتلال، التي شددت من إجراءاتها العسكرية في محيط الأقصى والبلدة القديمة.

ويتعرض الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

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