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الاحتلال يهدم منزلاً وبئرين وبركسين في مسافر يطا

12 كانون ثاني / يناير 2022 12:48

الضفة المحتلة - الرأي:

هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاربعاء، منزلاً وبئري مياه وبركسين في قرية الفخيت بمسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وقال منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد العمور، إن قوات الاحتلال نفذت حملة هدم واسعة في قرية" الفخيت" طالت منزلاً بمساحة 100 متر مربع، وبئرين لجمع المياه، وبركسا لتربية المواشي، تعود ملكيتها للمواطن محمد أيوب أبو صبحة.

وأضاف ان التجمعات السكانية في مسافر يطا تتعرض لهجمة شرسة من قبل سلطات الاحتلال، تهدف لتضييق الخناق على المواطنين وترحيلهم من هذه التجمعات، وترك الاراضي لاستغلالها لصالح المشاريع الاستيطانية التهويدية.

وفي السياق ذاته، هدمت قوات الاحتلال بركسا آخر في نفس المنطقة يعود للمواطن أكرم أبو صبحة، وما تزال عمليات الهدم متواصلة في هذه الخربة التي تتعرض بشكل متواصل لعمليات الهدم والملاحقة من قبل الاحتلال.

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