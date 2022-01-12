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التشريعي يقر مشروع قانون معدل لقانون تنظيم الزكاة

12 كانون ثاني / يناير 2022 03:22

المجلس التشريعي في قطاع غزة
المجلس التشريعي في قطاع غزة

غزة – الرأي:

أقر المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسة عقدها اليوم برئاسة د. أحمد بحر بمدينة غزة، مشروع قانون معدل لقانون تنظيم الزكاة رقم 9 لسنة 2008 وتعديلاته، بالقراءة الأولى بالإجماع.

وأكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس النائب المستشار محمد فرج الغول، أن التعديلات المقرة تهدف إلى تجويد عمل هيئة تنظيم الزكاة واستبدال بعض الإشكاليات العملية والقانونية التي أفرزتها الممارسة العملية للقانون.

وأوضح النائب الغول أن مشروع القانون المعدل يهدف إلى تعزيز الإطار الهيكلي لعمل الهيئة، من خلال إعادة النظر في تركيبة مجلس أمناء الهيئة، وضمان اشراك فئات تخصصية متنوعة.

وبين أن المشروع المعدل يتضمن إضافات قانونية غفل عن ذكرها القانون الأصلي، مشيراً إلى أن المجلس التشريعي يولي قانون تنظيم الزكاة أهمية كبيرة باعتباره فريضة إسلامية ورافداً أساسياً لإعالة الفئات الهشة والفقراء.

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