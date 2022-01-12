أهالي النقب يُكذبون حديث الاحتلال عن وقف التجريف

فلسطين المحتلة - الرأي

نفى أهالي النقب المحتل الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام العبرية عن التوصل لاتفاق لوقف عمليات التجريف في عرب الأطرش وسعوة وغيرها.

وقال عضو لجنة التوجيه العليا للفلسطينيين في النقب المحتل أسامة العقبي: "الحديث عن إيقاف التجريف وهم وكذب، حيث أن جرى الأسبوع الماضي الترويج لنفس الشيء".

وأشار "العقبي" في تصريحات لشبكة قدس، إلى إصابة شاب بجروح خطيرة جراء تعرضه للدهس من قبل عناصر شرطة الاحتلال في منطقة عرب الأطرش.

وأكد أن ما يتم تداوله هو "كذب وبهتان"، وأضاف: "لن نعطيه أي آذان صاغية بعض وسائل الإعلام هذه تريد أن تسكت صوت أهلنا في النقب".

ووجه "العقبي" مناشدة للشعب الفلسطيني قائلاً: "ندعو أهلنا في الداخل والشتات وغزة والضفة لإنقاذ أهالي النقب من الهجمة الإسرائيلية عليهم".