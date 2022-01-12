اتهام قائد سجن "جلبوع" بالمسؤولية عن عملية "نفق الحرية"

فلسطين المحتلة - الرأي

اتهمت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي قائد سجن "جلبوع"، "فريدي بن شيطريت" بالمسؤولية عن نجاح عملية فرار الأسرى الفلسطينيين الستة العام الماضي.

وقالت مفوضية الإدارة "كاتي بيري"، خلال إفادتها أمام لجنة تقصي الحقائق الحكومية بشأن "العملية": "إن حادثة الفرار تعتبر خللاً خطيراً".

وأضافت "إن إدارة السجون تتواجد في ظل الأجهزة الأمنية، وهذه حقيقة تؤثر على الفجوات بين احتياجات الجهاز وموارده"، مؤكدة أن عمل جهاز المخابرات الإسرائيلي في السجون قد تراجع مؤخراً.

وبينت أنه في بداية توليها المنصب الحالي، اكتشفت أن جهاز مخابرات السجون الإسرائيلية قديم ويشكل نقطة ضعف، مشيرة إلى أنها حاولت إنشاء شيء مختلف، وفق تعبيرها.

وكان ستة أسرى فلسطينيين معتقلين في سجن "جلبوع" شديد التحصين، قد نجحوا في نيل حريتهم عبر نفق فحروه باستخدام أدوات بسيطة دون تمكن قوات الاحتلال من اكتشافهم.