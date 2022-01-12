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الاحتلال يخطر عائلة الأسير "جرادات" بهدم منزلهم في جنين

12 كانون ثاني / يناير 2022 07:01

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أخطر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عائلة الأسير محمد جرادات في قرية السيلة الحارثية غرب جنين، بنيته هدم منزلها.

وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال يعتزم هدم المنزل بزعم مشاركة الأسير "جرادات" في عملية قتل مستوطن قرب مستوطنة "حومش" المخلاة عام 2005 بين جنين ونابلس منذ أسابيع.

ونشرت القناة العبرية السابعة، أنه سيسمح للعائلة بتقديم اعتراض أمام المحكمة على الإخطار، حيث كان قد أخطرها بقرار مماثل قبل نحو أسبوع.

وكانت عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "حومش" قد أسفرت عن مقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة آخرين بجراح متفاوتة.

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