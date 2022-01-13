الطقس: أجواء باردة وماطرة ومنخفض قطبي الجمعة

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً الى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً نهاراً فوق المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق الى شديد البرودة ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، واعتباراً من ساعات المساء تسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق المناطق الشمالية تمتد تدريجياً خلال ساعات الليل الى بقية المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وفي الليل، يكون الجو بارداً إلى شديد البرودة غائماً وتسقط زخات متفرقة من الأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحياناً، الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائجاً.

وتتأثر البلاد يوم غدٍ الجمعة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة لذا يكون الجو غائما ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية الجو شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحياناً الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائجاً.

السبت: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية الجو شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحياناً الرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائجاً.