كل ما تريد معرفته عن ضغط الدم.. الأعراض والأسباب

يعرضك ارتفاع ضغط الدم لمضاعفات خطيرة دون الشعور بأي أعراض متلازمة له، لذا يجب الحذر من ارتفاع ضغط الدم، وللتعرف أكثر عليه عليك قراءة الأسطر القادمة التي تساهم بشكل كبير في تجنب المضاعفات، وذلك وفقا لموقع "menshealth".

ما هو ارتفاع ضغط الدم؟



يمتلك الجسم إطارًا معقدًا من الأوعية الدموية التي تتكون من نوعين محددين: الشرايين والأوردة، ويتم العثور على الدم الذي يخرج من القلب داخل الشرايين، بينما يتم العثور على الدم العائد داخل الأوردة، فضغط الدم هو قياس ضغط الدم على جدران الأوعية الدموية، وذلك وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، فإن ضغط الدم الطبيعي أقل من 120/80، فعند ارتفاع هذه النسبة يكون هذا الشخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم، والعكس عند انخفاض النسب.

ما هما الرقمان الموجودان في مقياس نسبة ضغط الدم؟



الرقمان في قياس ضغط الدم هما الضغط الانقباضي أي الرقم العلوي، والضغط الانبساطي أي الرقم السفلي، فضغط الدم الانقباضي هو مقدار الضغط على جدران الأوعية الدموية، حيث يدور القلب الدم في جميع أنحاء الجسم.، وضغط الدم الانبساطي هو مقدار الضغط داخل الأوعية الدموية حيث يرتاح القلب بين الضربات.

ما هي العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم؟



ينقسم ارتفاع ضغط الدم إلى نوعين: أساسي وثانوي، و ليس لارتفاع ضغط الدم الأساسي ، المعروف أيضًا باسم ارتفاع ضغط الدم الأساسي ، سبب محدد وهو الشكل الأكثر شيوعًا لارتفاع ضغط الدم، ويُعزى الاتجاه نحو ارتفاع ضغط الدم الأساسي في الغالب إلى:

-العامل الوراثى

-تغذية سيئة

فالعوامل الوراثية ، بالإضافة إلى خيارات نمط الحياة المرتبطة بالنظام الغذائي والتمارين الرياضية ، قد تساهم في تطور ارتفاع ضغط الدم.

ما هي أسباب ارتفاع ضغط الدم؟



-التغذية السيئة

-عدم ممارسة الرياضة

-مرض كلوي

-مرض الغدة الدرقية

-مرض الغدة الكظرية

-توقف التنفس أثناء النوم

-بعض الأدوية المزيلة للاحتقان.

ما هي أعراض ارتفاع ضغط الدم؟



لا توجد أعراض محددة لارتفاع ضغط الدم، ولهذا السبب بالذات يطلق على ارتفاع ضغط الدم اسم القاتل الصامت.