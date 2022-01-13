إصابة شاب برصاص الاحتلال في طوباس

طوباس - الرأي

أصيب، فجر الخميس، شابًا برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت خلال اقتحامها مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر طبية، بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في إحدى يديه، وصفت حالته بالمستقرة، نقل على إثرها إلى المستشفى لاستكمال العلاج.