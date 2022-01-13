قناة عبرية: لابيد التقى ماجد فرج مؤخرًا

القدس المحتلة - الرأي

كشفت قناة 13 العبرية، مساء اليوم الأربعاء، عن لقاء جمع وزير الخارجية بحكومة الاحتلال يائير لابيد، مؤخرًا مع رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج.

قالت القناة، إن الاجتماع لم يناقش أي قضايا سياسية مهمة، وإنما تناول قضايا أمنية واقتصادية فقط.