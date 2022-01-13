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لا وفيات .. 114 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة

13 كانون ثاني / يناير 2022 09:46

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1245 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية دون تسجيل حالات وفاة.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 114 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 191335 إصابة بينها 1248 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 188358 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1729.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 46 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 37.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذي تلقوا اللقاح 553823.

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