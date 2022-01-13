أوقاف خان يونس تَكرم (60) حافظة لكتاب الله بالمحافظة

خانيونس- الرأي

كرمت مديرية أوقاف خان يونس (60) حافظة لكتاب الله في العام 2021م, وذلك خلال حفل نظمه قسم الدعوة والإرشاد/إناث في المسجد الكبير بالمحافظة, بحضور مدير المديرية د. محمد الغلبان, ومدير دائرة القرآن الكريم أ. مها الشوبكي, ورئيس قسم التحفيظ أ. أمل شتوي ورئيس قسم التحفيظ أ. حنان عدوان ولفيف من المشرفات و المحفظات. وفي كلمة له أكد الغلبان أن نعمة حفظ كتاب الله لا تعدلها نعمة وهي تستحق حمد الله والثناء عليه، مشيراً إلى أن رسالة الحافظة تكمن في نشر حب القرآن والإقبال على حفظه بين أقرانها في البيت و المدرسة و الجامعة لتزداد الحصيلة من الحافظات لكتاب الله, مثمناً دور القائمين من المشرفات والمحفظات و كافة المساهمين سائلا الله عز وجل أن يكون في ميزان حسناتهن. ومن جانبها أوضحت الشوبكي أن دائرة القرآن في الأوقاف بصدد تنفيذ خطتها لهذا العام 2022م, منوهةً بأنها ستشهد نقلة نوعية في مسيرة القرآن, وتخريج عدد أكبر من الحافظات لكتاب الله, مثمنةً دور العاملات في حقل الدعوة والقرآن. ومن ناحيتها دعت عدوان المحفظات و القائمين على مراكز التحفيظ الى زيادة الجهد و بذل المزيد من العمل من أجل تخريج حافظات جدد للمصحف الشريف, مما ينعكس بالخير و البركات على المجتمع المسلم.