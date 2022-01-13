وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه تناقش معايير إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة وكالة الرأي الفلسطينية جودة البيئة والأوقاف يبحثان تعزيز الوعي البيئي بالمدارس الشرعية وكالة الرأي الفلسطينية دائرة الصيدلة بمجمع الشفاء تتقدم 196 ألف وصفة للمرضى المنومين وكالة الرأي الفلسطينية الدعليس: فلسطين تفتخر بإنجاز الرباع "محمد حمادة" في بطولة العرب لرفع الأثقال وكالة الرأي الفلسطينية "مغاري" يبحث مع مسئول شرطة الانضباط التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خان يونس تَكرم (60) حافظة لكتاب الله بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية خان يونس: إنشاء شبكة صرف صحي بمنطقة الكتيبة وكالة الرأي الفلسطينية "الأشغال" تعقد اجتماعاً مع وكالة الغوث بخصوص ملفات الهدم الكلي وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الوسطى تُكرم حفظة "جزء عمّ" من نزلاء مركز التأهيل وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تُكرم المشاركات في دورات أحكام تأهيلية وعليا
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

حالتا وفاة و528 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

13 كانون ثاني / يناير 2022 04:48

إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم
إجراءات مواجهة الفيروس مستمرة في أنحاء العالم

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة اليوم الخميس، عن تسجيل حالتي وفاة و528 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 32، طوباس 28، بيت لحم 73، رام الله والبيرة 110، طولكرم 29، نابلس 59، الخليل 47، جنين 17، سلفيت 3، قلقيلية 3، أريحا والأغوار 13، قطاع غزة 114".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 5، طوباس 4، بيت لحم 41، رام الله والبيرة 59، طولكرم 7، نابلس 14، الخليل 38، جنين 11، سلفيت 2، قلقيلية 1، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 114".

وسجلت حالتا وفاة في بيت لحم نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت الوزارة إلى وجود 52 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 93 مريضاً، بينهم 19 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟