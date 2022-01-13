حالتا وفاة و528 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة اليوم الخميس، عن تسجيل حالتي وفاة و528 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 32، طوباس 28، بيت لحم 73، رام الله والبيرة 110، طولكرم 29، نابلس 59، الخليل 47، جنين 17، سلفيت 3، قلقيلية 3، أريحا والأغوار 13، قطاع غزة 114".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 5، طوباس 4، بيت لحم 41، رام الله والبيرة 59، طولكرم 7، نابلس 14، الخليل 38، جنين 11، سلفيت 2، قلقيلية 1، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 114".

وسجلت حالتا وفاة في بيت لحم نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت الوزارة إلى وجود 52 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 93 مريضاً، بينهم 19 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.