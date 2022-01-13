إصابات واعتقالات بتجدد المواجهات مع الاحتلال في النقب

فلسطين المحتلة - الرأي

أصيب عشرات المتظاهرين، واعتقل نحو 16 آخرين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي إثر تجدد المواجهات في النقب جنوب فلسطين المحتلة عام 1948.

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المطاطي على المتظاهرين وأصابوا 15 متظاهراً بجروح متفاوتة، فيما أصيب العشرات من النساء والأطفال والشبان والشيوخ بحالات اختناق.

كما قمعت الشرطة الصحافيين بالغاز المدمع وقنابل الصوت وغاز الفلفل.

يذكر أن جماهير غفيرة شاركت في المظاهرة التي نظمت احتجاجاً على ما تتعرض له النقب من تجريف للأراضي وتحريشها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.