وكالة الرأي الفلسطينية إصابات واعتقالات بتجدد المواجهات مع الاحتلال في النقب وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يُنظم الحفل السنوي لتكريم موظفيه وكالة الرأي الفلسطينية حالتا وفاة و528 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه تناقش معايير إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة وكالة الرأي الفلسطينية جودة البيئة والأوقاف يبحثان تعزيز الوعي البيئي بالمدارس الشرعية وكالة الرأي الفلسطينية دائرة الصيدلة بمجمع الشفاء تتقدم 196 ألف وصفة للمرضى المنومين وكالة الرأي الفلسطينية الدعليس: فلسطين تفتخر بإنجاز الرباع "محمد حمادة" في بطولة العرب لرفع الأثقال وكالة الرأي الفلسطينية "مغاري" يبحث مع مسئول شرطة الانضباط التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خان يونس تَكرم (60) حافظة لكتاب الله بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية خان يونس: إنشاء شبكة صرف صحي بمنطقة الكتيبة
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

إصابة 7 أسيرات في سجن "الدامون" بفيروس "كورونا"

13 كانون ثاني / يناير 2022 06:33

سجون الاحتلال
سجون الاحتلال

فلسطين المحتلة - الرأي

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الخميس، بإصابة 7 أسيرات بفيروس "كورونا" في سجن "الدامون" التابع للاحتلال الإسرائيلي.

وبين النادي أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي عزلت الأسيرات بعد اكتشاف إصابتهن، وهن: "شروق دويات، وربى عاصي، وشذى عودة، وتسنيم الأسد، وفدوى حمادة".

ولفت إلى أنه تم الكشف عن إصابتهن بعد مرور فترة من ظهور الأعراض عليهن، أما الأسيرتان شروق البدن ونورهان عواد فقد كُشف عن إصابتهما حديثا.

وأوضح أن الأسيرات في حالة صحية جيدة، وفقاً للمعلومات المتوفرة لديه حتى الآن.

يذكر أنه ومنذ بداية انتشار "كورونا" استخدمت إدارة سجون الاحتلال الفيروس كأداة قمع وتنكيل بحق الأسرى الفلسطينيين، من خلال جملة من الإجراءات التنكيلية أبرزها العزل المضاعف.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟