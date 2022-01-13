إصابة 7 أسيرات في سجن "الدامون" بفيروس "كورونا"

فلسطين المحتلة - الرأي

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الخميس، بإصابة 7 أسيرات بفيروس "كورونا" في سجن "الدامون" التابع للاحتلال الإسرائيلي.

وبين النادي أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي عزلت الأسيرات بعد اكتشاف إصابتهن، وهن: "شروق دويات، وربى عاصي، وشذى عودة، وتسنيم الأسد، وفدوى حمادة".

ولفت إلى أنه تم الكشف عن إصابتهن بعد مرور فترة من ظهور الأعراض عليهن، أما الأسيرتان شروق البدن ونورهان عواد فقد كُشف عن إصابتهما حديثا.

وأوضح أن الأسيرات في حالة صحية جيدة، وفقاً للمعلومات المتوفرة لديه حتى الآن.

يذكر أنه ومنذ بداية انتشار "كورونا" استخدمت إدارة سجون الاحتلال الفيروس كأداة قمع وتنكيل بحق الأسرى الفلسطينيين، من خلال جملة من الإجراءات التنكيلية أبرزها العزل المضاعف.