الاحتلال يواصل احتجاز الأسير "أبو حميد" في العناية المكثفة

فلسطين المحتلة - الرأي

يواصل الاحتلال الإسرائيلي احتجاز الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد في قسم العناية المكثفة داخل مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، في حالة صحية حرجة وخطيرة وتحت أجهزة التنفس الاصطناعي.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إنها تقدمت بطلب رسمي للحصول على التقارير الطبية الخاصة بالوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد، وطالبت في التماس قدم للمحكمة بالسماح لعائلته بزيارته.

وفي تشرين الثاني الماضي، تم الكشف عن إصابة أبو حميد بسرطان خبيث في الرئتين، وقد خضع لعملية جراحية حينها تم خلالها إزالة 10 سم من محيط الورم وتم إعادته بعدها لمعتقل "عسقلان" قبل تماثله للشفاء، وفيما بعد أهملت إدارة السجون حالته وماطلت بتحويله لتلقي جلسات العلاج الكيميائي اللازمة له، مما أدى إلى تفاقم حالته بشكل كبير.

وأشارت الهيئة، إلى تعرض الأسير أبو حميد لخطأ طبي أثناء علاجه، وذلك عندما قام أحد الأطباء داخل مشافي الاحتلال بزرع أنبوب بطريقة خاطئة في صدره لتفريغ الهواء وإخراج السوائل، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالته مجدداً ودخوله مرحلة حرجة وصعبة.

وأعربت الهيئة عن قلقها على الحالة الصحية الصعبة للأسير ناصر أبو حميد، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيره وحياته، وطالبت المؤسسات القانونية والحقوقية وبشكل خاص اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل الفوري للإفراج عنه وإنقاذ حياته قبل فوات الأوان.

يذكر أن الأسير أبو حميد (49 عاماً) من مخيم الأمعري بمدينة رام الله، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن سبع مؤبدات و 50 عاماً، وهو من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في المعتقلات، وكان قد تعرض منزلهم للهدم عدة مرات على يد قوات الاحتلال، وحُرمت والدتهم من زيارتهم لعدة سنوات.