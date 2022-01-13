عشرات الإصابات إثر مواجهات مع الاحتلال قرب نابلس

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمه تعاملت مع 20 إصابة خلال مواجهات اندلعت مساء اليوم الخميس، بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين في قرية برقة القريبة من نابلس.

وأوضح الهلال الأحمر في تصريح صحفي أن من بين الإصابات، أربعة بالرصاص المطاط، و16 بالغاز تم التعامل معها ميدانياً.

وذكرت مصادر محلية أن المواجهات اندلعت على المدخل الرئيسي لقرية برقة، حيث تجمع أهالي برقة بمساندة أهالي القرى والبلدات المجاورة في محاولة لصد هجمات المستوطنين.

وأشارت المصادر إلى أن الأهالي أشعلوا الإطارات المطاطية خلال اندلاع المواجهات، التي اندلعت عقب إعلان المستوطنين نيتهم تنظيم مسيرة صوب مستوطنة "حومش" المخلاة.