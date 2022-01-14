وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الطقس : استمرار تاثر البلاد بالمنخفض الجوي وكالة الرأي الفلسطينية "صنع في غزة" تتصدر أبواب القدس وأسواق الضفة وكالة الرأي الفلسطينية عشرات الإصابات إثر مواجهات مع الاحتلال قرب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يواصل احتجاز الأسير "أبو حميد" في العناية المكثفة وكالة الرأي الفلسطينية المالية تنهي تجهيزات نقل غاز الطهي من الجانب المصري وكالة الرأي الفلسطينية إصابة 7 أسيرات في سجن "الدامون" بفيروس "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية إصابات واعتقالات بتجدد المواجهات مع الاحتلال في النقب وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يُنظم الحفل السنوي لتكريم موظفيه وكالة الرأي الفلسطينية حالتا وفاة و528 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين
أخبار » الأخبار الفلسطينية

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم

14 كانون ثاني / يناير 2022 09:06

11
11

غزة-الرأي

جاءت أسعار صرف العملاتمقابل الشيكل ، اليوم الجمعة، الموافق 14/1/2022 على النحو التالي:

سعر صرف الدولار مقابل الشيكل: 3.11

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 4.40

سعر صرف اليورو مقابل الشيكل : 3.55

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.20

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تبدأ امتحاناتها النهائية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟