أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم

غزة-الرأي

جاءت أسعار صرف العملاتمقابل الشيكل ، اليوم الجمعة، الموافق 14/1/2022 على النحو التالي:

سعر صرف الدولار مقابل الشيكل: 3.11

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 4.40

سعر صرف اليورو مقابل الشيكل : 3.55

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.20