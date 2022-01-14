أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم

جاءت أسعار صرف العملاتمقابل الشيكل ، اليوم الجمعة، الموافق 14/1/2022 على النحو التالي:
سعر صرف الدولار مقابل الشيكل: 3.11
سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 4.40
سعر صرف اليورو مقابل الشيكل : 3.55
سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.20
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14 كانون ثاني / يناير 2022 09:06
غزة-الرأي
جاءت أسعار صرف العملاتمقابل الشيكل ، اليوم الجمعة، الموافق 14/1/2022 على النحو التالي:
سعر صرف الدولار مقابل الشيكل: 3.11
سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 4.40
سعر صرف اليورو مقابل الشيكل : 3.55
سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.20