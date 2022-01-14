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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

وزارة الأسرى تحمل الاحتلال مسؤولية تفشي كورونا بين الاسرى

14 كانون ثاني / يناير 2022 09:16

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غزة-الرأي

قالت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، إنها تنظر بخطورة كبيرة لعودة تفشي فيروس كورونا في صفوف الأسرى داخل سجون الاحتلال، مع تأكيد إصابة عدد من الأسيرات في سجن الدامون.
وأوضحت الوزارة في بيان صل " الراي " نسخة عنه  أن إدارة سجون الاحتلال لاتزال تماطل اتخاذ الاجراءات الوقائية ووسائل التعقيم الكافية لحماية الأسرى إضافة إلى استمرار سياسة الاهمال الطبي على الأسرى .
وأعلن امس عن اكتشاف إصابة سبعة أسيرات في سجن الدامون وهن الأسيرة شروق دويات، وربى عاصي، وشذى عودة وتسنيم الأسد، وفدوى حماده، بعد مرور فترة من ظهور الأعراض عليهن، أما الأسيرتين شروق البدن ونورهان عواد كُشف عن إصابتهما حديثاً.
وحملت الوزارة إدارة السجون وحكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى والأسيرات، خاصة أن بيئة السجون تفتقر إلى وسائل الحماية والوقاية وهي مكان لزرع المرض في أجساد الأسرى، بالإضافة إلى حالة الاكتظاظ في الغرف والاقسام، وسوء التغذية والتأخير في العلاج والفحصوصات وكلها تساهم تعجل بتفشي الفيروس بشكل كبير .
يذكر أنه منذ بدء تفشي فيروس كورونا في مارس من العام 2020، تأكد إصابة المئات من الأسرى ومؤخراً أصيب نحو 25 أسير في سجن النقب، كما أصيب عدد من الأسرى في عوفر وريمون والدامون في قسم الأسيرات.
 

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