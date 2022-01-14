الزراعة تنشر ارشادات للمزارعين لتجنب اضرار المنخفضات الجوية

غزة-الرأي

نشرت وزارة الزراعة، امس الخميس ، مجموعة من الإرشادات والتوجيهات إلى للمزارعين، لتجنّب الأضرار خلال المنخفضات الجوية.

وجاءت الارشادات على النحو التالي :



1- الـتأكد من عدم وجود ما يعيق مجاري المياه و فتح القنوات حول المزارع والـتأكد من تصريفها لمياه الامطار والسيول .

2- عدم اغلاق الدفيئات بشكل كامل وفتحها جزئيا من الجهة المقابلة للرياح لتخفيف الضغط على هيكل الدفيئة وعمل فتح جزئي من الجهة المقابلة .

3- ضرورة تقليل كميات مياه الري وذلك لتدني درجات الحراة وارتفاع الرطوبة وبالتالي التأثير على العقد في الدفيئات وخاصة محصول الخيار و البندورة و يكون الري في المساء لتدفئة التربة لتفادي خطر الصقيع .

4- يجب العمل على تهوية الدفيئات وخاصة في الفترة الصباحية ومن ثم اغلاقها في المساء مبكرا يعمل ذلك على حل مشكلة انخفاض العقد وانتشار الامراض التي تصيب المحاصيل داخل الدفيئات .

5- التأكد على تثبيت الستائر الجانبية للدفيئات وإنزال الستائر في الدفيئات مساءاً لتفادي أضرار التيارات الهوائية الباردة.

6.تنظيف برك تجميع مياه الأمطار والتأكد من سلامة أنابيب التوصيل إلى برك التجميع، وتنظيف القنوات المحيطة بالمزارع.

7.التأكد من سلامة قنوات تصريف المياه الأرضية في مزارع الإنتاج الحيواني .

8. تثبيت الستائر الجانبية جيداً في مزارع الدواجن لتلافي أضرار هبوب الرياح الباردة وحيث يتوقع هبوب رياح نشطة.

9.التأكد من سلامة أسطح مزارع الدواجن ونظافتها لمنع تسرب مياه الأمطار للداخل .

10.تنظيف قنوات تصريف المياه الداخلية والخارجية لإبعاد المياه عن محيط المزرعة.

11.التأكد من سلامة شبكة التدفئة وتوفير الوقود اللازم لذلك ومراقبة درجات الحرارة في داخل المزارع.