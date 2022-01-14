الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من بلدة زيتا شمال طولكرم

غزة-الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، خمسة شبان فلسطينيين من بلدة زيتا شمال طولكرم (شمال غرب الضفة).

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت كلاً من: المحرر محمود أحمد شلبي (19 عاما)، وأحمد خالد ابو العز، ومحمد ناصر مرعي، وحذيفة صالح زبيدة، وعهد أحمد شرقية، وذلك عقب اقتحام البلدة ومداهمة منازلهم.

وينفذ جيش الاحتلال، يومياً، مداهمات للبلدات الفلسطينية في الضفة، ويعتقل مواطنين منها بدعوى أنهم "مطلوبون" لأجهزته الأمنية.

وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو أربعة آلاف و650 أسيراً، وفق مؤسسات حقوقية فلسطينية.