300 ألف إصابة بكورونا منذ مطلع العام الجديد في إسرائيل

أفادت معطيات جديدة صدرت عن وزارة الصحة الإسرائيلية، الخميس، أن 300 ألف شخص أصيبوا بفيروس كورونا في إسرائيل منذ مطلع العام الجديد.

وأشارت المعطيات إلى تسجيل 48,282 إصابة الأربعاء، كما تم تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة منذ منتصف الليلة الماضية وحتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

ووصفت "الصحة الإسرائيلية" حالة 287 مريض كورونا بالخطيرة، منهم 65 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، و9 موصولون بجهاز "الإيكمو".

كما ارتفع عدد الإصابات في صفوف الطواقم الطبية، حيث تشير المعطيات إلى أن 5700 عامل في الجهاز الصحي يخضعون للحجر حاليًا، منهم نحو 700 طبيب.

وفي سياق متصل، قالت "الصحة الإسرائيلية" إنها تراقب تطور متحور جديد من فيروس كورونا يعرف بـ BA2، جنبًا إلى جنب مع انتشار متحور أوميكرون.

وأضافت: "في هذه المرحلة لا يوجد دليل على أنه يتصرف بشكل مختلف عن أوميكرون، وسنقوم باطلاع الجمهور إذا جدت أي تطورات ذات أهمية".