مفتي القدس: اعتداء الاحتلال على المساجد يرمي لفرض أمر واقع

دان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، تصاعد اعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على المساجد الفلسطينية، مؤكداً أنها ترمي إلى "تأجيج الصراع، وفرض أمر واقع على الأرض المحتلة".

واستنكر المفتي، في بيان وصل " الراي " نسخه عنه ، الخميس، وضع ستة "بيوت خلاء" متنقلة في الساحات الخارجية للمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل (جنوب الضفة الغربية المحتلة)، وتجريف مستوطنين أجزاء من الجهة الجنوبية الشرقية منه، لإنشاء مصعد لهم على حساب ساحات المسجد ومعالمه التاريخية والحضارية.

وقال: "إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من حفريات وتخريب متعمد بمحاذاة منطقة "صور القلعة"، حيث قاعدة المصعد المزمع إقامته، هو بداية لعمليات حفر وتدمير ستطال مساحات كبيرة من حيز المسجد".

وأضاف أن الاحتلال يسعى من خلال إجراءاته هذه إلى حرمان الفلسطينيين من أداء شعائرهم الدينية في مساجدهم.

كما ندد المفتي، بإصدار سلطات الاحتلال قراراً يقضي بهدم مسجد التقوى في بلدة "العيساوية" شمال شرق القدس المحتلة، وكذلك هدم قبّة مسجد "الرحمن" في قرية "بيت صفافا" جنوب شرق المدينة، الذي رُمّم مؤخرا.

وبيّن أن الاعتداءات على المساجد تتم في إطار "سياسة مبرمجة تهدف إلى تأجيج الصراع، وفرض أمر واقع على الأرض المحتلة، وتظهر مدى الاستهتار بالقيم الدينية والإنسانية للآخرين".

ونوه إلى أن الشرائع السماوية تحرّم الاعتداء على أماكن العبادة، وتنأى بها عن دائرة الصراع، داعياً المواطنين إلى إعمار المساجد، والدفاع عنها أمام إجرام المعتدين عليها من المستوطنين وغيرهم.

وطالب مفتي القدس، الأمتين العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتهما تجاه فلسطين بما فيها القدس المحتلة، والدفاع عنها، وحماية مقدساتها من اعتداءات المستوطنين الذين يعيثون فسادا في الأرض الفلسطينية.